Командующим Центральным военным округом назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев

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Бывший командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был назначен на пост командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в информации Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В период с 2017 по 2022 год данную должность занимал генерал-полковник Александр Лапин, который принимал участие в специальной военной операции России на Украине и получил звание Героя РФ.

Мордвичев, родившийся в 1976 году, окончил высшее танковое командное училище, а в 2018 году стал первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, в должности командующего 8-й армией Мордвичев принимал участие в освобождении Мариуполя весной прошлого года.

Сообщалось, что в январе текущего года Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это назначения, заявил, что нового назначения Лапина нет в публичных указах президента России Владимира Путина.

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