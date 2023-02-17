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НовостиПолитика17 февраля 2023 9:09

Журналист Херш предупредил США об ужасных последствиях подрыва «Северных потоков»

Журналист назвал взрывы «Северных потоках» диверсией против Европы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Журналист Херш предупредил США об ужасных последствиях подрыва «Северных потоков»

Журналист Херш предупредил США об ужасных последствиях подрыва «Северных потоков»

Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» будет иметь ужасные последствия для США.

Как заявил публицист в интервью изданию Democracy Now, президент США Джо Байден и «его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться». По его словам, Вашингтон получает одобрение в прессе, тогда как The New York Times почему-то решил не освещать данную тему.

Херш считает, что политические последствия для Вашингтона можно будет увидеть в долгосрочной перспективе. Он не исключил выход некоторых стран из Североатлантического.

Журналист также назвал взрывы «Северных потоках» диверсией против Европы, а одной из целей таких взрывов, по его словам, является вновь продемонстрировать полную зависимость европейских стран от США.

Напомним, Херш представил расследования, согласно которому, взрывчатку под «Северный поток» и «Северный поток - 2» заложили американские водолазы. Согласно его данным, все произошло летом 2022 года во время учений НАТО. Кроме того, по его словам, ЦРУ доставили в Норвегию декомпрессионную камеру для водолазов.

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