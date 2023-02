Журналист Херш предупредил США об ужасных последствиях подрыва «Северных потоков» Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» будет иметь ужасные последствия для США.

Как заявил публицист в интервью изданию Democracy Now, президент США Джо Байден и «его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться». По его словам, Вашингтон получает одобрение в прессе, тогда как The New York Times почему-то решил не освещать данную тему.

Херш считает, что политические последствия для Вашингтона можно будет увидеть в долгосрочной перспективе. Он не исключил выход некоторых стран из Североатлантического.

Журналист также назвал взрывы «Северных потоках» диверсией против Европы, а одной из целей таких взрывов, по его словам, является вновь продемонстрировать полную зависимость европейских стран от США.

Напомним, Херш представил расследования, согласно которому, взрывчатку под «Северный поток» и «Северный поток - 2» заложили американские водолазы. Согласно его данным, все произошло летом 2022 года во время учений НАТО. Кроме того, по его словам, ЦРУ доставили в Норвегию декомпрессионную камеру для водолазов.

