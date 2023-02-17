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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 9:18

Два человека погибли в результате авариной посадки вертолета Robinson R-44 на Сахалине

Третий человек в состоянии средней тяжести госпитализирован
Мила ГЕНЬ
Два человека погибли в результате авариной посадки вертолета Robinson R-44 на Сахалине

Два человека погибли в результате авариной посадки вертолета Robinson R-44 на Сахалине

Фото: Евгения ГУСЕВА

Два человека погибли при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Еще одного человека эвакуировали. Он доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска.

Всего на борту в момент жесткой посадки находилось три человека. Двое из них не выжили. Эвакуированный вертолетом третий мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, вертолет Robinson R-44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск пропал с радаров. На поиск направилась наземная группа спасателей. Обломки вертолета нашли, оказалось, что он совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная.

Также сообщалось, что выживший был пассажиром вертолета, это житель Хабаровска. Погибшие — пилот и второй пассажир «Робинзона».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ведется проверка.