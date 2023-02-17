Открыт прием заявок на бесплатный лидерский курс программы Архитекторы.рф

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

На сайте программы Архитекторы.рф открыли прием заявок на участие в очной лидерской программе профессионального развития. Ее реализует ДОМ.РФ. Форма доступна до 27 февраля включительно.

Программу разработали, чтобы обеспечить российские города притоком квалифицированными специалистов по формирования комфортной городской среды. На обучение принимают людей с опытом работы в сфере городского развития и законченным высшим образованием, предельный возраст до 45 лет.

Раньше к участию в программе допускали только профессиональных архитекторов, градостроителей, дизайнеров среды и управленцев. В этом году ждут специалистов с дипломами в области географии, экономики, политологии, социологии, культурологии, культуроведения, музеологии, экологии, природопользования, картографии, геоинформатики и регионоведения.

Заместитель генерального директор ДОМ.РФ Денис Филиппов рассказал, что география программы расширяется, растет интерес к участию в ней. Выпускники прошлых четырех потоков уже работают над улучшением городской среды уже в 116 городах России.

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

— Думаю, в этом году их число еще вырастет. Как и количество желающих принять участие в проекте. Ежегодно тысячи человек подают заявки на участие в программе, но только около 100 проходят отбор, то есть конкурс очень большой – больше 10 человек на место. Отдельно отмечу расширение программы за счет новых специальностей – важный и логичный шаг, ведь современный архитектор – это разносторонний, многопрофильный специалист, — добавил Денис Филиппов.

Отбор кандидатов проходит в несколько этапов. Сначала смотрят портфолио и анкету кандидата. Подходящим предложат провести видеоинтервью. На финальном этапе экспертная комиссия определит состав потока офлайн-программы. Всего выберут 100 финалистов, список опубликуют не позднее 5 апреля.

Обучение продлится с апреля до ноября. Запланированы четыре образовательных модуля. Два пройдут в Москве, один — в других городах России и еще один — за рубежом. Все курсы нацелены на расширение профессионального кругозора и формирование компетенций, необходимых современному архитектору для успешной работы в сфере городского развития.