Песков сомневается, что в США откликнутся на предложение Лукашенко о встрече Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков усомнился в том, что американская сторона сможет положительно ответить на сделанное недавно предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о проведении переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Минске.

«Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявления Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, президент США не планирует. Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется на эту инициативу», - отметил представитель Кремля в пятницу, 17 февраля.

Пресс-секретарь российского президента добавил также, что Путин «всегда готов к диалогу» с белорусским лидером, который прибыл сегодня, 17 февраля, в российскую столицу.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 17 февраля, Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Москву, где у него состоятся переговоры с Путиным. Главы государств договорились о такой встрече во время телефонного разговора, состоявшегося 5 февраля этого года.

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