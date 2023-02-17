Песков прокомментировал идею разового взноса в бюджет для бизнеса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разовый взноса с крупного бизнеса в бюджет страны обычной мировой практикой, отметив, что данный вопрос еще продолжается.

«Пока идет обсуждение … На уровне правительства продолжаются контакты с представителями бизнеса. Идет проговор, проработка всех нюансов, надо чуть-чуть подождать», - заявил представитель Кремля в ходе брифинге в пятницу, 17 февраля.

Песков отметил, что такая практика является достаточно распространенной в мире и в разные периоды применялась разными странами. Как он отметил, ключевым в вопросе обсуждения является слово «добровольный», однако, по его мнению, взаимодействие правительства и бизнеса станет «дорогой с двусторонним движением».

«Здесь необходимо, чтобы и та и другая сторона, хотя все мы на одной стороне, четко отдавали себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем и тех в потребностях, которые сейчас существуют у страны», - отметил он.

Напомним, ранее в Минфине РФ допустили дополнительные отчисления в бюджет с бизнеса через добровольный или обязательный взнос, а накануне глава ведомства Антон Силуанов заявил, что такие выплаты должны принести в бюджет сотни миллиардов рублей.

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