Экс-советник Зеленского Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские. При этом он обвинил Москву в том, что она «присвоила» себе наименование «Русь».

В одном из интервью Арестович рассказал, что 302 года назад Россия украла у Украины название «Русь». По словам экс-советника Зеленского, Московия присвоила себе бренд, чтобы народ Украины ушел в забвенье.

Такие заявления Арестович делает не впервые. Так, ранее на аналогичное высказывание, глава МИД России Сергей Лавров пошутил, что такими темпами украинцы скоро попробуют «присвоить» и празднование Нового года.

Ранее Алексей Арестович назвал противников русского языка людьми с психическими отклонениями. По его мнению, такие украинцы не способны мыслить о людях как об отдельных личностях, а любое необоснованное обобщение и ненависть на его фоне — ненормальны.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)