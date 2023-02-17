Евросоюз заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз заморозил активы российского бизнеса, а также связанных с Россией физических лиц на 21,5 млрд евро. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, уточнив, что Евросоюз продолжает активный поиск российских активов.

«На данный момент мы смогли заморозить 21,5 миллиарда евро олигархов и организаций из санкционного списка. Мы продолжаем работать и по активам Центробанка РФ, заморожены некоторые активы и транзакции, в том числе через Euroclear», - сказал еврокомиссар перед началом заседания рабочей группы Еврокомиссии «по заморозке и изъятию активов» в Брюсселе.

Напомним, на этой неделе, в среду, 15 февраля, Европейский союз утвердил создание рабочей спецгруппы, которая должна выяснить, как юридически возможно решать вопрос отчуждения, а также использования активов для дальнейшей их передаче Киеву.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня, 17 февраля, заявил о готовности Москвы принять компенсационные меры в случае решения ЕС конфисковать активы.

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