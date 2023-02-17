Захарова обвинила США в замалчивании техногенной катастрофы в штате Огайо Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила администрацию президента США Байдена в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо. Там две недели назад с рельсов сошел поезд, в результате чего образовалась утечка токсичных химических веществ. Местное население эвакуировали, а затем разрешили вернуться. При этом люди сообщают о плохом самочувствии и гибели животных и рыб поблизости места аварии.

На брифинге Мария Захарова подняла вопрос о замалчивании США катастрофы в Огайо, связанной с перевозками опасных для здоровья человека грузов. Администрация Байдена делает все, чтобы остаться вне информационного поля этого происшествия.

По словам официального представителя МИД РФ, сошедший с рельсов поезд вез несколько десятков вагонов с химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. Вещества оказались в атмосфере. Остальные емкости с химикатами вскрыли и подожгли.

Местных жителей сначала эвакуировали, а затем вернули домой. Министерство окружающей среды штата утверждает, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Однако люди жалуются на недомогание, сообщается также о гибели рыб и животных в радиусе аварии.

Ранее сообщалось, что шумиха в СМИ вокруг НЛО может быть искусственно создана ради прикрытия катастрофы в Огайо.