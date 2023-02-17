РИА Новости: Бойцы ВСУ могут оставить позиции на Запорожском направлении из-за перебоев с поставками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Запорожском направлении фронта СВО есть большая вероятность, что бойцы ВСУ оставят свои позиции. Украинские солдаты находятся в подавленном состоянии из-за перебоев с поставками, о чём изданию РИА Новости сообщил источник в спецслужбах.

Как отметил источник, среди украинских военнослужащих на Запорожском направлении растёт недовольство как командованием, так и способами и оперативностью снабжения. Солдаты теряют боевой дух, а медикаменты и продукты приходится собирать с жителей окрестных деревень. На этом фоне бойцы всерьёз обсуждают отступление с нынешних позиций.

Российские спецслужбы смогли узнать об этом от местного населения, а также внутри подразделений ВСУ. Также сообщается о том, что без должного снабжения лекарствами погибают раненые солдаты, так как медицинская помощь оказывается слишком поздно.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Минобороны в конце января 2023 года сообщило о выходе на выгодные для российской армии рубежи на Запорожском направлении, что позволяет эффективно вести бои и методично уничтожать западную технику.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)