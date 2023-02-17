Студентам Приамурья, работающим на оборонном заводе, по инициативе губернатора выплатят подъемные и повышенные стипендии

Студенты, работающие на бронетанковом ремонтном заводе в Белогорском районе, будут получать повышенную стипендию. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Власти Амурской области вводят дополнительные меры поддержки для привлечения кадров в оборонно-промышленный комплекс региона. По поручению губернатора Василия Орлова студентам, проходящим практику на бронетанковом ремонтном заводе в Белогорском районе, выплатят подъемные. Кроме того, для практикантов вводится повышенная стипендия: им будут ежемесячно начислять по 10 тысяч рублей.

Правительство Приамурья помогает руководству завода увеличить штат сотрудников для выполнения государственного оборонного заказа.

«Чтобы привлечь работников, необходимо выплачивать достойную зарплату и обеспечить их жильём, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Руководство завода сейчас увеличивает зарплаты. Мы, со своей стороны, поддержим студентов проходящим там практику: 10 тысяч они получат единовременно в качестве подъемных, а также ежемесячно им будем выплачивать стипендии по 10 тысяч рулей».

Сейчас на предприятии проходят практику 15 учащихся колледжей и техникумов Амурской области. Ещё 13 студентов собираются приступить к практике на заводе с 1 марта. Помимо материальной поддержки на предприятии для них организовано бесплатное питание: для студентов – двухразовое (обеды и ужины), для остальных сотрудников – бесплатный ужин.

Кроме того, Василий Орлов поручил обеспечить работников завода бесплатным жильем.

«Для этого пять квартир предприятию уже передали, еще 20 готовим. В шести квартирах ведется ремонт, в трех в конце месяца установят мебель, остальные - в резерве», - сообщил Василий Орлов.