Миллер пообещал, что газа в России хватит на долгие годы Фото: REUTERS

Запасов газа в России хватит жителям страны на долгие годы, заявил председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер.

«Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. И залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база», – сказал глава компании, выступая по случаю 30-летия «Газпрома».

Напомним, ранее стало известно, что поставки «Газпрома» в Европу с начала этого года сократились на 22% в сравнении с декабрем 2022.

В декабре прошлого года «Газпром» поставлял в Европу 81,9 миллиона кубометров газа в день. С 1 по 15 января 2023 ежедневная прокачка газа упала до 63,7 миллиона кубометров.

Между тем «Молдовагаз» заявила о недопонимании с «Газпромом». Молдавии невыгодно закупать голубое топливо у российского холдинга из-за высоких цен, отметили в молдавской компании.