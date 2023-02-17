Горнолыжный курорт «Шерегеш» в Кузбассе получит на развитие почти миллиард рублей

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Туристический комплекс «Шерегеш» получит на модернизацию инфраструктуры более 948 млн рублей. Соответствующее распоряжение 17 февраля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В 2023 году горнолыжному курорту выделят 711,3 млн рублей, в 2024 году – еще 237 млн рублей. Развитие «Шерегеша» входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента России.

«Бизнес проявляет огромный интерес к «Шерегешу», объем планируемых инвестиций уже превышает более 150 млрд рублей, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Проектируются и строятся новые гостиницы, подъемники, горнолыжные трассы. Коммунальные сети и дороги в Шерегеше создавали в советские годы под нужды небольшого поселка, сегодня турпоток уже исчисляется миллионами человек. Мы получили поддержку правительства РФ и обеспечим курорт необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, что повысит его инвестиционную привлекательность и сделает более комфортным для туристов».