Минобороны РФ назначило новых командующих четырёх военных округов Фото: Александр ГЛУЗ

В Министерстве обороны России сегодня, 17 февраля, сообщили о назначении четырёх новых командующих. Это решение заменяет ответственных за руководство четырьмя военными округами страны - Центральным, Восточным, Южным и Западным. Данные о назначениях были опубликованы на сайте ведомства.

Сообщается, что командующим Западного военного округа стал Евгений Никифоров, назначенный в январе. Также в январе командующим Южного военного округа стал Сергей Кузовлев, а с октября 2022 года руководит Восточным военным округом Рустам Мурадов.

Напомним, командующим Центрального военного округа был назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, вместо занимавшего этот пост прежде генерал-полковника Александра Лапина.

Ранее KP.RU сообщал о том, что назначения генерала Лапина, который возглавил ЦВО в январе 2023 года, не было в публичных указах Владимира Путина.

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