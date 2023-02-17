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НовостиПолитика17 февраля 2023 12:38

Минобороны РФ назначило новых командующих четырёх военных округов

Всего назначены четверо новых командующих
Сергей КУДРИН
Минобороны РФ назначило новых командующих четырёх военных округов

Минобороны РФ назначило новых командующих четырёх военных округов

Фото: Александр ГЛУЗ

В Министерстве обороны России сегодня, 17 февраля, сообщили о назначении четырёх новых командующих. Это решение заменяет ответственных за руководство четырьмя военными округами страны - Центральным, Восточным, Южным и Западным. Данные о назначениях были опубликованы на сайте ведомства.

Сообщается, что командующим Западного военного округа стал Евгений Никифоров, назначенный в январе. Также в январе командующим Южного военного округа стал Сергей Кузовлев, а с октября 2022 года руководит Восточным военным округом Рустам Мурадов.

Напомним, командующим Центрального военного округа был назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, вместо занимавшего этот пост прежде генерал-полковника Александра Лапина.

Ранее KP.RU сообщал о том, что назначения генерала Лапина, который возглавил ЦВО в январе 2023 года, не было в публичных указах Владимира Путина.

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