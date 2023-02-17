МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за обвинений в причастности Москвы к авиакатастрофе рейса МН17 Фото: Виктор Гусейнов

Министерство иностранных дел России вызвало посла Нидерландов в РФ Хиллеса Бесхоора Плух, выразив ему протест в связи с обвинениями Гааги в причастности Москвы к катастрофе малазийского Boeing в 2014 году.

«Потребовали прекратить попытки безосновательно возложить на РФ ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом. Указано на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы, которая на протяжении восьми с половиной лет занималась подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в МИД России, заявление следственной группы о приостановке расследования является очередным доказательством того, что аргументы против России исчерпаны. Москва не признает результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия и от которого с самого начала была отстранена, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в начале февраля МИД Нидерландов вызвал посла России Александра Шульгина в связи с оглашением новых данных, касающихся расследования дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

Как писал сайт KP.RU, прокуратура Нидерландов заявила о нехватке улик для новых судебных процессов по делу о крушении малазийского Boeing.