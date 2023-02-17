Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины 17 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена днем в пятницу, 17 февраля, во всех областях Украины. Об этом сообщается на сайте украинского министерства цифровой трансформации, где размещена онлайн-карта страны с информацией об экстренных предупреждениях.

Изначально, около 14:10 по московскому времени, воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины. Спустя полчаса экстренное предупреждение об опасности распространилось на всю территорию страны.

Напомним, что удары по предприятиям Украины ВС России наносит с 10 октября после теракта на Крымском мосту, в котором обвиняют СБУ. Воздушная тревога на Украине объявляется ежедневно, иногда в отдельных регионах, а иногда и по всей стране.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим топливом и снарядами ВСУ. Ракеты достигли своих целей, которые объявили пораженными.

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