МИД РФ выразил протест послу Италии из-за отмены выступлений российских артистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел России выразил протест послу Италии в Москве Джорджо Стараче в связи с отменой концертов некоторых российских исполнителей.

«Было выражено недоумение в связи с отменой в Италии в последнее время выступлений ряда российских исполнителей. Указано, что эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России», – говорится на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что решение об отмене концертов российских артистов диссонирует с заявлениями представителей итальянской власти о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры.

Вместе с тем в российском МИД выразили готовность к диалогу в области культуры. Москва не намерена вводить ограничений в отношении деятелей культуры из Италии, если Рим будет соблюдать условия равноправия и взаимности при осуществлении связей в культурной сфере, заверили в ведомстве.

Напомним, ранее в Италии отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуев. Его выступления в городах Брешиа и Бергамо были запланированы на май.