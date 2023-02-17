Встреча Путина и Лукашенко по вопросам о сотрудничестве началась в Ново-Огарёво Фото: kremlin.ru

В подмосковной резиденции Ново-Огарёво началась встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, посвящённая дальнейшему сотрудничеству и стратегическому партнёрству. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Это первая в 2023 году встреча Лукашенко и Путина, во время которой также будет обсуждён вопрос развития и интеграции в рамках Союзного государства и совместных мероприятий. Борт № 1, перевозивший президента Белоруссии, вылетел в Россию утром 17 февраля.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 16 февраля Лукашенко сам анонсировал встречу с президентом России, рассказав о том, что основными темами для обсуждения станут экономические вопросы, безопасность и оборона, а также заседание Высшего государственного совета, которое пройдёт в апреле-мае 2023 года. Также он упомянул, что не исключает возможности обсуждения совместной военной группировки в Беларуси.