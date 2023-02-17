МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденной на севере страны ракеты не опасны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обнаруженные на севере Молдавии фрагменты ракеты не представляют угрозы, заявили в Министерстве внутренних дел республики.

«Фрагменты ракеты и других обнаруженных компонентов были исследованы экспертами. По итогам проверок специалисты пришли к выводу, что объекты не представляют никакой опасности», – сказано на сайте ведомства.

Кому могла принадлежать ракета, МВД Молдавии не сообщило, однако отметило, что было возбуждено уголовное дело, материалы которого будут направлены в прокуратуру.

В четверг, 16 февраля, власти Молдавии об обнаружении пограничной службой обломка ракеты на границе с Украиной.

Как писал сайт KP.RU, в прошлуюу пятницу, 10 февраля, Министерство обороны Молдавии инициировало проверку заявлений властей Украины о пересечении воздушного пространства республики якобы российской ракетой. По данным ведомства, «российская ракета» пролетела над селом Мокра в Приднестровье, затем в селе Косэуць Сорокского района, а потом полетела в сторону Украины.