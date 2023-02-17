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НовостиВ мире17 февраля 2023 13:14

МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденной на севере страны ракеты не опасны

Кому могла принадлежать ракета, ведомство не сообщило
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденной на севере страны ракеты не опасны

МВД Молдавии заявило, что фрагменты найденной на севере страны ракеты не опасны

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обнаруженные на севере Молдавии фрагменты ракеты не представляют угрозы, заявили в Министерстве внутренних дел республики.

«Фрагменты ракеты и других обнаруженных компонентов были исследованы экспертами. По итогам проверок специалисты пришли к выводу, что объекты не представляют никакой опасности», – сказано на сайте ведомства.

Кому могла принадлежать ракета, МВД Молдавии не сообщило, однако отметило, что было возбуждено уголовное дело, материалы которого будут направлены в прокуратуру.

В четверг, 16 февраля, власти Молдавии об обнаружении пограничной службой обломка ракеты на границе с Украиной.

Как писал сайт KP.RU, в прошлуюу пятницу, 10 февраля, Министерство обороны Молдавии инициировало проверку заявлений властей Украины о пересечении воздушного пространства республики якобы российской ракетой. По данным ведомства, «российская ракета» пролетела над селом Мокра в Приднестровье, затем в селе Косэуць Сорокского района, а потом полетела в сторону Украины.