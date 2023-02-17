Медведев: Зеленскому не придётся вести переговоров с Россией, так как все решения принимает не он Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После очередного отказа президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Россией, его заявление прокомментировал зампред правительства РФ Дмитрий Медведев, заявив о том, что Зеленскому и не нужно этого делать, так как все решения за него принимают другие люди. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

Как считает Медведев, Зеленский намеренно умалчивает тот факт, что он попросту не может вести переговоры с Владимиром Путиным без соответствующих указаний, и будет подписывать любые документы, какие ему скажут. При этом ценность этих бумаг невелика.

Причиной обесценивания подписанных Зеленским документов зампред российского правительства считает общую тенденцию к несоблюдению официальных соглашений. В качестве примера он привёл Минские соглашения, которые были подписаны предыдущим украинским лидером, и отменены Зеленским. Медведев заявил, что каждый новый украинский президент отменяет решения предыдущих.

Ранее KP.RU сообщал о том, как Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения о поставках Украине танков. Он посетил танковый завод в Омске, заявив о подготовке Россией тысяч танков.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)