Лариса Лужина возмутилась поступком Барбары Брыльской: "Она просто выжила из ума!"

Лариса Лужина возмутилась поступком Барбары Брыльской: "Она просто вы Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Когда-то имя Барбары Брыльски гремело на весь Советский Союз, любовь зрителей к ней после съемок в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром» была безгранична.

Теперь Барбара Брыльска тоже во всех новостях, но вовсе не из-за творческих работ, а потому, что высказалась негативно о России и россиянах. Польская актриса, которая давным-давно не была в нашей стране, отчего-то заявила, что россияне живут плохо.

«Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить», - сказала она про регионы страны.

Это высказывание вызвало в актерском сообществе ожидаемое возмущение. Артистка Лариса Лужина в ужасе от слов коллеги и заявила, что она «выжила из ума».

- Я считаю, что не нужно обращать внимания на эту Брыльску, потому что она несет несусветную глупость, - сказала сайту mk.ru актриса Лариса Лужина.

Высказыванием известной блондинки она возмущена, отметив, что раньше Брыльска казалась ей умной женщиной.

- Конечно, ее слова не соответствуют действительности. Куда не приезжаешь, в любой город России, - везде красота! Где она увидела нищету? – возмутилась Лужина.

Она отметила, что регулярно летает и видит много красивых русских городов. А вот Брыльска явно не тот человек, кто может судить, ведь в России она не была много лет.

- Эта Брыльска просто выжила из ума. Уважения она не вызывает нисколько после таких слов. Я вообще о ней теперь даже говорить не хочу! – заключила актриса.