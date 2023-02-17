Le Monde: Зеленского очень раздражают призывы Макрона к мирным переговорам с Россией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский оказался взбешён недавним заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, о необходимости проведения мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde.

Как заявляет Рикар, то что Макрон призвал своих коллег к диалогу с Москвой в то же время, когда активно обсуждаются всё новые и новые поставки оружия, танков, обучение офицеров ВСУ и прочие меры поддержки, подрывает действия Запада. Якобы Макрон выступает со своими заявлениями в самое неподходящее время, внося смуту в планы по поставкам вооружения.

Обозреватель отмечает, что слова Макрона выводят из себя не только Зеленского, но и других его западных партнёров, особенно предложениями о выдаче Москве гарантий безопасности, как побуждения к мирному решению проблемы.

Также французскому лидеру неоднократно припоминают слова о недопустимости вступления Украины в НАТО, которые вызвали шоу у украинских чиновников в 2022 году.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Макрону пришлось отказаться от похода в театр со своей женой ради встречи с Зеленским, и он очень не хотел этого делать.

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