Повторная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 17 февраля 2023 года Фото: REUTERS

17 февраля 2023 года на Украине объявили повторную воздушную тревогу, которая затронула всю страну разом. Соответствующее уведомление населения появилось на официальном портале, занимающемся оповещением об обстрелах.

Сообщается, что сперва воздушная тревога прозвучала только в Киеве, однако спустя четыре минуты в красную зону попали все украинские регионы, затронув всю страну разом. Новые сообщения о воздушной угрозе прозвучали в пятницу, начиная с 16:41.

Напомним, что массированные удары по украинским объектам критической инфраструктуры Россия наносит с 10 октября 2022 года, после совершённого на Крымском мосту теракта.

Ранее KP.RU сообщал о том, что первые предупреждения и сигналы о воздушной тревоге на территории Украины прозвучали 17 февраля в 14:43. Первоначально тревогу сегодня объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях, однако спустя примерно полчаса экстренное предупреждение было распространено на всю украинскую территорию.

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