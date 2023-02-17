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НовостиПолитика17 февраля 2023 14:58

Лукашенко заявил Путину о готовности производить штурмовики Су-25 при поддержке России

Эти самолеты хорошо себя показали на Украине, отметил белорусский президента
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Белоруссия готова производить штурмовики Су-25 при поддержке России

Белоруссия готова производить штурмовики Су-25 при поддержке России

Фото: ru.wikipedia.org

Белоруссия готова производить самолеты-штурмовики Су-25 при поддержке России, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета Су-25, который себя хорошо на Украине показывает – штурмовик, рабочая лошадка», – сказал президент Белоруссии.

Кроме того, политик отметил, что на белорусских предприятиях производят тысячи комплектующих для российских пассажирских самолетов МС-21 и Superjet 100. Кооперация двух стран в авиастроительной отрасли будет развиваться и дальше, заявил Лукашенко.

Напомним, встреча Путина и Лукашенко проходит в подмосковной резиденции российского лидера Ново-Огарёво. Она посвящена дальнейшему сотрудничеству и стратегическому партнерству между Россией и Белоруссией. Это первая двух президентов в этом году.

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