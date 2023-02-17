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НовостиЭкономика17 февраля 2023 15:27

Минфин РФ планирует организовать взносы крупного бизнеса в бюджет с помощью налоговых поправок

Бизнесмены готовы поделиться частью доходов, заявил глава ведомства Силуанов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минфин РФ планирует организовать взносы крупного бизнеса в бюджет с помощью налоговых поправок

Минфин РФ планирует организовать взносы крупного бизнеса в бюджет с помощью налоговых поправок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России готовит поправки в налоговое законодательство, согласно которым представители крупного бизнеса смогут делать добровольные взносы в бюджет страны, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

«Будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство. Скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса – с той части прироста финансового результата за последние годы. Пока рассматриваются 22 и 21 год по сравнению с 19 и 20», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, крупный бизнес готов поделиться частью доходов.

Напомним, ранее в Минфине допустили дополнительные отчисления в бюджет с бизнеса через добровольный или обязательный взнос, а накануне Антон Силуанов заявил, что такие выплаты должны принести в бюджет сотни миллиардов рублей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал разовый взноса с крупного бизнеса в бюджет страны обычной мировой практикой.

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