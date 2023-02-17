Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 15:55

Назначение пенсий и соцвыплат в новых регионах России начнется с 1 марта 2023

Граждане уже могут обращаться в отделения соцфонда и начинать подготовку документов, отметили в Минтруде
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Назначение пенсий и соцвыплат в новых регионах России начнется с 1 марта 2023

Назначение пенсий и соцвыплат в новых регионах России начнется с 1 марта 2023

Фото: Даниил ОПАРИН

Социальный фонд РФ начнет назначение пенсий и социальных выплат в новых регионах России с 1 марта этого года, сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

«Социальный фонд обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в новых российских регионах с 1 марта. Сейчас граждане могут обращаться в отделения фонда за консультациями, начинать подготовку необходимых документов», – сказал глава Минтруда журналистам.

Как уточнил Котяков, с 1 марта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начнется назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности. Такие меры поддержки как материнский капитал и единое пособие уже доступны жителям новых регионов.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 17 февраля, президент РФ Владимир Путин утвердил российские пенсионные нормы для жителей новых регионов страны.

Напомним, пенсия жителям новых регионов будет назначаться в заявительном порядке, и если окажется, что человек получает меньше, чем он получал раньше, то ему оформят надбавку.