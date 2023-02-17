Харьковские власти хотят переименовать 18 имеющих российские названия улиц и переулков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Харьковской области намерены переименовать 18 улиц, переулков и иных топонимов, происхождение названий которых связано с Россией и русским языком. Например, Брянский переулок в Харькове хотят назвать Холодоярским, в честь механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.

Как заявляют харьковские власти, делается это, якобы, для «гармонизации общественного пространства». Уже предложенные названия были составлены Харьковской топонимической группой, Центром краеведения имени Тронько, а также одним из управлений харьковского горсовета.

Так, Кабардинскую улицу хотят переименовать в честь пьесы Леси Украинки, в Лесную Песню, а Маломосковскую улицу назовут улицей Казацкой славы. При этом жители области могут предлагать свои названия для заменяемых наименований, а некоторым топонимам предлагают вернуть исторические названия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому. От него остался только разрисованный краской постамент.

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