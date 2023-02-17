Шольц не считает поставки вооружения Киеву причиной продления конфликта Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 17 февраля, во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, что не считает поставки вооружения Украине затягиванием конфликта. Наоборот, он заявляет что это якобы приближает окончание спецоперации.

По мнению Шольца, чем больше вооружения будет передано Украине, и чем быстрее Москва поймёт что «ей не достигнуть своих целей», тем быстрее, якобы, завершится конфликт. Следовательно, Германия продолжит массовые и регулярные поставки боеприпасов и военной техники для Киева.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Олаф Шольц обратился к странам-членам Евросоюза, с просьбой передать Киеву как можно больше танков Leopard 2. При этом канцлер ФРГ отметил, что это будет очень непростой задачей, и для её выполнения ЕС должны действовать сообща и помогать друг другу.

Сама Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 2 для Украины. Они должны быть переданы ВСУ летом 2023 года.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)