США направят на Украину аудиторов для контроля за использованием военной помощи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты планируют направить на Украину аудиторов для контроля над тем, как расходуется военная помощь Вашингтона. Об этом рассказали генеральные инспекторы Минобороны, Государственного департамента и Агентства международного развития США.

По информации The Wall Street Journal, после совместной поездки в Киев в конце января они заявили о намерении настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся помощью, были направлены на места боевых действий на Украину. Пока такой контроль осуществляется дистанционно из США, Германии и Польши.

Как отметила заместитель генерального инспектора Госдепартамента Диана Шоу, Украина получила «невероятно большой объем» помощи. Мошенничество, растрата и злоупотребление ставит под угрозу дальнейшие поставки Киеву, предупредила она. Ужесточение контроля является одним основных условий, выдвинутых представителями Республиканской партии, взявшим под контроль Палату представителей США, сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2022 Комитет Палаты представителей США не принял резолюцию о контроле за расходованием средств, направленных Украине.

В январе замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация Джо Байдена сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия.

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