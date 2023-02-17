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НовостиПолитика17 февраля 2023 16:38

США направят на Украину аудиторов для контроля за использованием военной помощи

WSJ: США направят на Украину аудиторов для контроля за использованием военной помощи
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США направят на Украину аудиторов для контроля за использованием военной помощи

США направят на Украину аудиторов для контроля за использованием военной помощи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты планируют направить на Украину аудиторов для контроля над тем, как расходуется военная помощь Вашингтона. Об этом рассказали генеральные инспекторы Минобороны, Государственного департамента и Агентства международного развития США.

По информации The Wall Street Journal, после совместной поездки в Киев в конце января они заявили о намерении настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся помощью, были направлены на места боевых действий на Украину. Пока такой контроль осуществляется дистанционно из США, Германии и Польши.

Как отметила заместитель генерального инспектора Госдепартамента Диана Шоу, Украина получила «невероятно большой объем» помощи. Мошенничество, растрата и злоупотребление ставит под угрозу дальнейшие поставки Киеву, предупредила она. Ужесточение контроля является одним основных условий, выдвинутых представителями Республиканской партии, взявшим под контроль Палату представителей США, сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2022 Комитет Палаты представителей США не принял резолюцию о контроле за расходованием средств, направленных Украине.

В январе замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что администрация Джо Байдена сосредоточена на том, чтобы не допустить нецелевого использования помощи или оружия.

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