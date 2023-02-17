Российские силы взяли населенный пункт Парасковиевка в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские силы взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный в девяти километрах от Артемовска Донецкой народной республики. Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

«Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем», – приводятся его словам в Telegram-канале пресс-служб предпринимателя. Как заявил Пригожин, российским силам удалось занять Парасковиевку, несмотря на блокаду поставок боеприпасов и тяжелые бои.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут в районе населенного пункта Парасковиевка ожесточенные бои. По его словам, взятие Парасковиевки отрежет украинские войска в Артемовске от последнего пути снабжения.

Между тем вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город, поскольку оставаться в нем стало опасно.

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