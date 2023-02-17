Зеленский считает маловероятным вступление Белоруссии в конфликт на Украине Фото: REUTERS

Вступление Белоруссии в конфликт на Украине маловероятно, поскольку Минск нелегко привлечь к боевым действиям, считает украинский президент Владимир Зеленский.

«На данный момент вероятность того, что Белоруссия присоединится к России, достаточно мала, потому что белорусских солдат не так просто привлечь к участию, так как они не хотят выступать против Украины», – заявил политик на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместе с тем Зеленский считает, что Воздушно-космические силы могли бы использовать белорусские аэродромы без непосредственной поддержки Минска. Если власти Белоруссии решат добровольно вступить в конфликт, то стране придется участвовать в восстановлении Украины, а ее руководство ждет трибунал, добавил он.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов воевать вместе с Россией с территории республики только в случае агрессии против его страны.

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