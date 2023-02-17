В модернизацию электросетей Мордовии инвестируют свыше 1,3 млрд рублей

В течение двух лет группа «Россети» реконструирует в Мордовии 13 высоковольтных линий электропередачи 220-500 кВ. Эти объекты обеспечивают системную надежность электроснабжения потребителей республики. Помимо этого, в распределительной сети региона будет осуществлен комплекс мероприятий по установке интеллектуальных приборов учета и модернизации центров управления сетями (ЦУС).

«Мордовия обладает большим промышленным потенциалом, сфокусированным на выпуске инновационной продукции, в том числе востребованной на объектах электросетевого комплекса. Также в республике традиционно сильные позиции у аграрного сектора, вводятся новые объекты жилья и социальной инфраструктуры. В ближайшие два года Группа «Россети» инвестирует более 1,3 млрд рублей в модернизацию и развитие энергообъектов – это поддержит позитивные тренды социально-экономического развития региона», - заявил Андрей Рюмин.

Глава Мордовии подчеркнул обоснованность вложения значительных средств в модернизацию электросетевого хозяйства и внедрение современных сберегающих технологий, так как это в целом ведёт не только к снижению аварийных ситуаций, но сокращает время их устранения.

«Это важно для наших жителей, в этом направлении будем развивать сотрудничество с «Россетями», - отметил Артем Здунов.

В минувшем году «Россети» обеспечили мощность, необходимую для развития крупнейшего в Мордовии производителя овощей - агрокомплекса «Тепличное». Также реализованы проекты технологического присоединения комбикормового предприятия в Ковылкинском районе, модернизированы подстанции «Бабеево» и «Краснослободск».