Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не позволят осуществиться стремлениям президента Украины Владимира Зеленского совершить нападение на Крым, поскольку это грозит вовлечением США в войну с Россией, считает обозреватель Дэниел Депетрис.

Как отметил журналист в статье для Newsweek, «ни одна земля в чужой стране не стоит потенциального обмена ударами ядерным оружием с крупнейшей ядерной державой мира или эскалации, которая может втянуть США в прямую военную конфронтацию с Россией».

Депетрис высказал мнение, что обещания Вашингтона и НАТО поддерживать Украину, сколько потребуется, не соответствуют действительности. По мнению обозревателя, Запад не окажет той помощи, на которую рассчитывает Киев, если почувствует, что это приведет к войне с РФ.

Ранее вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявлял, что угрозы нынешнего президента Украины захватить Крым являются лишь конъюнктурным сотрясением воздуха.

В США предупреждали, что план Зеленского по захвату Крыма невыполним, однако может привести к третьей мировой войне.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)