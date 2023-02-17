Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста Андрея Лошака* и публициста Андрея Зубова* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов журналиста Андрея Лошака* и публициста Андрея Зубова*.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Б. Зубов*, А.Б. Лошак*, а также школа свободной общественной мысли «Возрождение»**, – сказано на сайте ведомства.

По информации Минюста, Лошак* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов о принимаемых государственными органами России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он высказывался против спецоперации на Украине и взаимодействовал с иностранными структурами. По аналогичным причинам в список иноагентов попал Зубов*.

Что касается школы «Возрождение»**, то она, согласно сведениям Минюста, выступала с призывами к борьбе с действующей властью России и изменению конституционного строя.

Как писал сайт KP.RU, ранее в реестр иноагентов включили певицу Земфиру*

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

** СМИ, выполняющее функции иноагента