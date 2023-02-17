Терапевт ответила, какие физические нагрузки стоит вводить после перенесенного ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач рассказала, какие физические нагрузки полезны после перенесенного простудного заболевания. Чтобы не перегружать ослабленный организм, не стоит вводить чрезмерные нагрузки.

Возвращаться в режим нужно с прогулок на свежем воздухе и велотренажерах.

Период восстановления после острых респираторных вирусных инфекций составляет от 7 до 14 дней, все зависит от тяжести перенесенной болезни.

Если выздоровление пришло быстро, то можно вводить спорт в щадящем режиме, но нагрузки не должны превышать 50-60% от обычных.

- Отдайте предпочтение упражнениям на растяжку, упражнениям с собственным весом, – посоветовала Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас».

Кардионагрузки на велотренажере, эллиптическом тренажере тоже скажутся положительно.

Если же период восстановления еще не закончился и есть слабость, то подойдут прогулки на свежем воздухе.

- Организму и так тяжело оправиться после болезни, а нагрузки могут привести к повторному заболеванию или подключению бактериальной инфекции в виде синусита или гайморита, продолжительному кашлю и даже воспалению легких, – сказала врач «Газете.Ru".

Хурма и мандарины в холодное время года входят в число самых вкусных, наполненных витаминами и питательными веществами продуктов, но включать их в свой рацион можно не всем людям. Об этом RT сообщил врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

Для укрепления иммунитета необходимо добавить в рацион редис, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Он помогает организму убивать болезнетворные бактерии за счет содержания фитонцидов, пишет ФАН.

Кстати, февраль — это самый сложный для организма месяц в году. Люди устают от зимы, недостатка солнца и витаминов. Это ослабляет иммунитет и делает человека более подверженным болезням, передает "360".