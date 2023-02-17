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НовостиЗдоровье17 февраля 2023 19:53

Терапевт ответила, какие физические нагрузки стоит вводить после перенесенного ОРВИ

Заниматься спортом после перенесенного заболевания нужно постепенно
Елена АКИМОВА
Терапевт ответила, какие физические нагрузки стоит вводить после перенесенного ОРВИ

Терапевт ответила, какие физические нагрузки стоит вводить после перенесенного ОРВИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач рассказала, какие физические нагрузки полезны после перенесенного простудного заболевания. Чтобы не перегружать ослабленный организм, не стоит вводить чрезмерные нагрузки.

Возвращаться в режим нужно с прогулок на свежем воздухе и велотренажерах.

Период восстановления после острых респираторных вирусных инфекций составляет от 7 до 14 дней, все зависит от тяжести перенесенной болезни.

Если выздоровление пришло быстро, то можно вводить спорт в щадящем режиме, но нагрузки не должны превышать 50-60% от обычных.

- Отдайте предпочтение упражнениям на растяжку, упражнениям с собственным весом, – посоветовала Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас».

Кардионагрузки на велотренажере, эллиптическом тренажере тоже скажутся положительно.

Если же период восстановления еще не закончился и есть слабость, то подойдут прогулки на свежем воздухе.

- Организму и так тяжело оправиться после болезни, а нагрузки могут привести к повторному заболеванию или подключению бактериальной инфекции в виде синусита или гайморита, продолжительному кашлю и даже воспалению легких, – сказала врач «Газете.Ru".

Хурма и мандарины в холодное время года входят в число самых вкусных, наполненных витаминами и питательными веществами продуктов, но включать их в свой рацион можно не всем людям. Об этом RT сообщил врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

Для укрепления иммунитета необходимо добавить в рацион редис, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Он помогает организму убивать болезнетворные бактерии за счет содержания фитонцидов, пишет ФАН.

Кстати, февраль — это самый сложный для организма месяц в году. Люди устают от зимы, недостатка солнца и витаминов. Это ослабляет иммунитет и делает человека более подверженным болезням, передает "360".