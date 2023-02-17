Число жертв землетрясения в Турции возросло до 39 672 Фото: REUTERS

Количество погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 39 672 человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«В результате землетрясений в настоящее время мы потеряли 39 тысяч 672 человека», – сказал глава МВД Турции в ходе брифинга.

Число пострадавших при землетрясении достигло 105 505, добавил Сойлу.

Напомним, с момента первого землетрясения в регионе произошло еще более 4,7 тысяч повторных подземных толчков. Последнее крупное колебание магнитудой 5 произошло в ночь на пятницу, 17 февраля.

Два разрушительных землетрясения произошли в Турции 6 февраля. В результате тысячи зданий были разрушены. Под завалами остаются люди, их продолжают доставать живыми. Так, на десятые сутки спасатели вызволили из бетонных ловушек двух женщин и двух детей. В общей сложности по подсчетам Эрдогана уже были спасены порядка восьми тысяч человек.