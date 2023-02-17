СМИ: Киевляне перекрыли дорогу из-за отключения света Фото: REUTERS

Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света, об этом сообщили украинские СМИ.

В статье говорится, что киевляне перекрыли дорогу на Софиевской Борщаговке, возле ЖК «Барселона», из-за отключения света.

Издание опубликовало видео из местных соцсетей, где видно, как люди перекрывают проезжую часть дороги. На кадрах запечатлено, что некоторые дома при этом имеют освещение.

Как писал сайт KP.RU, 16 февраля 2023 года был поврежден объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Глава региональной военной администрации Максим Козицкий уточнил, что во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. По его словам, в результате произошел пожар.

10 февраля 2023 года украинские СМИ сообщали, что несколько взрывов прогремели в Киеве, Харькове и Полтавской области.

Харьковская администрация заявляла, что нанесен удар по объекту критической инфраструктуры.

Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на территории одного из заводов в Дарницком районе столицы.