Зеленский считает, что запрет на поставки Киеву дальнобойных ракет якобы уже снимается Фото: REUTERS

Запрет на поставки ВСУ дальнобойных ракет якобы уже снимаются, утверждает Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для всемирной безопасности создание авиационной коалиции», - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, 6 июня 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «чем дальнобойнее будут поставляться системы киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и РФ».

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки американских ракетных систем залпового огня Киеву ничего кардинально не меняют.

24 января 2023 года французские пользователи Twitter возмутились очередным требованием Владимира Зеленского об увеличении поставок Киеву западного оружия и иронизировали над ним, советуя ему попросить ракеты у российского президента Владимира Путина.