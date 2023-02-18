Путин заявил о развитии «Газпрома» несмотря на давление и недобросовестную конкуренцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на недобросовестную конкуренцию и попытки сдержать «Газпром», компания развивается.

«Сегодня «Газпром» демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость», - сказал Путин, поздравляя работников компании с 30-летием.

Президент подчеркнул, что «несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, «Газпром» идет вперед».

Также российский лидер уточнил, что компания запускает новые проекты по геологоразведке, добыче, глубокой переработке сырья, участвует в строительстве транспортной инфраструктуры, обеспечивает заказами высокотехнологичный бизнес.

Как писал сайт KP.RU, председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер заявил, что запасов газа в России хватит жителям страны на долгие годы.

По его словам, газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. И залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база.

17 декабря 2022 года «Газпром» снова обновлял суточный рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

При этом отмечалось, что превышение суточных контрактных обязательств «Газпрома», предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,6%.

Напомним, в сентября 2022 года «Газпром» перешел на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.