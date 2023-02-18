Полиция обезвредила преступников, взявших в заложницы сотрудницу цветочного магазина на Таганке в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 февраля 2023 года в центре Москвы сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые зяли в заложницы сотрудницу цветочного магазина, расположенного на Таганке, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

«17 февраля в 20.16 вечера в полицию поступила информация о стрельбе по адресу: Таганская улица, дом 31/22», - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что когда полицейские прибыли к магазину «Цветы», подозреваемые укрылись в помещении с сотрудницей указанной торговой точки и удерживали её внутри.

Как уточнялось, полицейские обезвредили и задержали подозреваемых, заложница не пострадала.

На месте происшествия работает оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося.

Как писал сайт KP.RU, ранее источник сообщал, что в Москве полицейские задержали мужчину, который удерживал в заложниках посетителей магазина цветов.

«Факт был, человек задержан. Подробности будут позже», – рассказал собеседник издания.

Между тем в экстренных службах сообщали РИА Новости, что заложников в цветочном магазине уже освободили, пострадавших нет.

Ранее 19 октября 2022 года Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело на мужчину, который взял в заложники своего девятилетнего сына в Кудрово и угрожал убить ребенка.

В ведомстве поясняли, что мужчина, находясь в квартире с малолетним сыном, нанес ему ножевые ранения в область шеи. Мальчика пришлось госпитализировать.