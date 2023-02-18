Глава Мюнхенской конференции Хойсген упрекнул Россию, что теперь Запад тратит деньги на поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген упрекнул Россию в том, что теперь Запад вынужден тратить свои деньги для поддержки Украины вместе того, чтобы потратить их на борьбу с последствиями изменения климата.

«Главный грех, который совершил Владимир Путин, что он прямо сейчас в ситуации... Что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона», - посетовал Хойсген.

Он пояснил, что «деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд «потерь и ущерба» - помогая всем партнерам бороться с эффектами глобального потепления».

Как писал сайт KP.RU, 29 января 2023 года Кристоф Хойсген поддержал идею отправки западных истребителей на Украину.

По его словам, международное право не препятствует иностранным государствам поставлять Украине в числе прочего вооружения боевые самолеты.

Он назвал поставку истребителей Киеву «адекватной» и уточнил, что в случае положительного решения этого вопроса Украина может получить американские истребители F16 или самолеты советской разработки из запасов ГДР.

Издание Politico сообщало, что Пентагон склоняется к передаче Киеву американских истребителей F-16, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее рассказывалось, как Украина начала клянчить самолеты у западных стран.