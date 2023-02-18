Ниинистё заявил, что Финляндия скрывает данные о поставках оружия Киева из-за России Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки не хочет раскрывать данные о своей военной помощи Киеву, поскольку тогда Россия может узнать, какое оружие у его страны есть, а какого больше нет.

«Мы не хотим, чтобы наш сосед прочитал о том, что у нас имеется, а чем больше мы не располагаем», - сказал Ниинистё немецкому телеканалу ARD.

Как писал сайт KP.RU, Times сообщил, что перенапряжение сил и нехватка военных ресурсов могут заставить Соединенные Штаты отказаться от последующей поддержки Украины.

Журналист указывал, что «в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые дают ей боевую технику». При этом, по его словам, в Вашингтоне на фоне звучат «неоднозначные сигналы».

Бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что США готовы атаковать любого союзника по НАТО ради собственной выгоды.