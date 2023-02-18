Al Mayadeen: решение Путина о начале СВО нарушило планы США по развалу России Фото: Александр КОЦ

Президент России Владимир Путин, решив начать специальную военную операцию на Украине, нанес по Америке упреждающий удар, чтобы спасти свою страну, об этом написал обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани.

«Владимир Путин, который стал свидетелем распада восточноевропейских, а затем и выхода ряда государств из состава СССР, быстро разгадал американский план, согласно которому США, при содействии украинской армии, могли бы поставить под угрозу существование России», - заявил журналист.

Обозреватель отметил, что «он сделал то, чего не ожидали лица, принимающие решения в Соединенных Штатах: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой».

По его словам, несмотря на все трудности, Владимиру Путину удалось вывести страну на мировую арену.

Как писал сайт KP.RU, 16 февраля 2023 года экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин проявляет поразительное терпение на фоне непрекращающихся провокаций со стороны Соединенных Штатов.

Он напомнил, что Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года, но при этом российский лидер не поддается на эти попытки.

6 февраля 2023 года Риттер заявлял, что план Соединенных Штатов по ослаблению власти президента России Владимира Путина провалился.

Он подчеркнул, что Белый дом для ослабления российского лидера хотел использовать конфликт на Украине, однако «можно сказать, что Путин стал даже сильнее».

По мнению военного, «Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию».

5 января 2023 года Риттер в интервью китайскому изданию Global Times сказал, что Россия опередила планы киевского режима по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило стране завладеть стратегической инициативой.