Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: Запад наживается на украинском кризисе Фото: REUTERS

Страны запада пытаются «поделить шкуру неубитого медведя» в украинском конфликте, об этом сообщил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс телеканалу TV24.

«Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя», - считает Пабрикс. По его словам, многие западные страны, которые оказывали Киеву минимальную поддержку или не оказывали ее вообще, в будущем захотят приобщиться к выгоде.

Как писал сайт KP.RU, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген упрекнул Россию в том, что теперь Запад вынужден тратить свои деньги для поддержки Украины вместе того, чтобы потратить их на борьбу с последствиями изменения климата.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины.

По его словам, Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.