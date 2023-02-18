Херш назвал самоубийственным мнение США о том, что Украина может победить Россию Фото: REUTERS

Мнение США, что Украина может выиграть в конфликте в Россией, самоубийственно, об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью порталу Сonsortiumnews.

«Было самоубийственным думать, что вы можете выиграть этот конфликт, что Украина может выиграть... Там было очень много коррупции. Это было очень-очень плохое решение. Нам нужно было продавливать мир», - сказал Херш.

Журналист подчеркнул, что президент США Байден поручил странам НАТО попытаться «выиграть конфликт (с Россией - прим.) с этим полностью коррумпированным правительством (Украины - прим.)».

«Зеленский… и мы знаем об этом из панамских документов. Статус Бандеры опять же — это человек, который был величайшим сторонником нацистов, который убивал евреев как сумасшедший после Второй мировой войны. Они чествовали его только около месяца назад», - отметил Херш.

Как писал сайт KP.RU, 14 февраля 2023 года американский журналист Эндрю Наполитано сказал, что Вашингтон принимает деструктивные решения на фоне конфликта на Украине, и только терпение президента России Владимира Путина остается сдерживающим фактором начала Третьей мировой войны.

Обозреватель отметил, что имеются веские доказательства причастности Соединенных Штатов к дестабилизации ситуации на Украине.

Журналист напомнил, что в дальнейшем США продолжили провоцировать Москву, вплоть до публичных призывов к физическому устранению российского лидера, Россия же себе подобных заявлений не позволяла.

31 января 2023 года глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо предостерег об угрозе третьей мировой войны из-за стратегии, которую проводит НАТО.

30 января 2023 года китайское издание Global Times сообщили, что Киев тщетно стремится спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, так как это единственный шанс изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, которая складывается в пользу Москвы.