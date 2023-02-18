Барбашов: Киевский режим планирует обвинить Россию в убийстве мирных жителей Снигирёвки Фото: REUTERS

Киевский режим готовит провокацию в подконтрольной ему Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв Вооруженных сил России, об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

«В настоящий момент украинскими СМИ инициирована кампания по дискредитации Вооруженных сил России. В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии», - заявил Барбашов.

Он предупредил, что поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии.

«Украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки и теперь жертв этих обстрелов пытается выдать за жертв российской армии», - пояснил глава района.

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля 2023 года сообщалось, что на фоне военных неудач украинской армии киевские власти решили немного исказить окружающую действительность. Ведь команде Зеленского не привыкать менять обстановку на сцене.

Отмечалось, что по замыслу украинских спецслужб взлететь на воздух должны наркологический (ул. Алексея Тихого, д.31) и онкологический диспансеры (ул. Алексея Тихого, д.17), а также приемный покой Первой городской больницы.

12 декабря 2022 года РИА Новости сообщало, что СБУ расстреляла в Бериславле 20 человек, якобы сотрудничавших с Россией.

Источник агентства пояснял, что СБУ расстреляла в Бериславле 20 человек, сотрудничавших с РФ и готовило постановочную съемку с их телами для провокации.

Ранее в мае 2022 года по показаниям пленных военнослужащих ВСУ в Константиновке ДНР киевским режимом под руководством западных кураторов готовилась очередная провокация по «бучинскому» сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, а фото и видеоматериалы этого чудовищного преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, специалистами ЦИПСО ВСУ будут широко растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными Силами России.