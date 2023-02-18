Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в СБ ООН и заявил, что у России больше нет доверия к Западу – «жить как прежде, не получится».

«Я сейчас обращаюсь именно к западным членам Совета безопасности: жить как прежде, уже, понятно, у нас не получится», - сказал Небензя.

Дипломат продолжил, что «вы уже проявили достаточно глубоко прятавшуюся у вас русофобию».

По его словам, «мы поняли, что именно она и стремление уничтожить нашу страну, причем, по возможности, чужими руками – это все, что вами на самом деле движет...».

Постпред подчеркнул, что «У нас не осталось к вам никого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить...».

Как писал сайт KP.RU, 17 февраля 2023 года Василий Небензя заявил, что ООН вряд ли сможет выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

Дипломат отметил, что «с самого начала украинского кризиса в 2014 году секретариат ООН занял страусиную позицию. Мы не слышали от его представителей прямой критики в адрес Киева даже тогда, когда тот вел настоящую войну против своих граждан».

14 января 2023 года дипломат подчеркнул, что Россия готова к сценарию, при котором цели специальной военной операции могли бы быть достигнуты мирным путем.

Он пояснил, что «закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, то мы к такому сценарию готовы».