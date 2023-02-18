Что произошло в ночь на 18 февраля

Киев по указанию США запретил переговоры с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь на Украине и как можно скорее сесть за стол переговоров.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», - сказала дипломат.

Жители одного из районов Киева перекрыли дорогу из-за отключений света, об этом сообщили украинские СМИ.

Дмитрий Полянский заявил, что Россия предоставила проект резолюции СБ ООН по расследованию диверсий на трубопроводах «Северного потока.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген упрекнул Россию в том, что теперь Запад вынужден тратить свои деньги для поддержки Украины вместе того, чтобы потратить их на борьбу с последствиями изменения климата.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что мнение США, что Украина может выиграть в конфликте c Россией, самоубийственно.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в СБ ООН и заявил, что у России больше нет доверия к Западу – «жить как прежде, не получится».

Политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне.