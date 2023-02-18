Французский политик Асселино уверен, что западные журналисты не молчали бы при взрыве химикатов в России

Западные журналисты замалчивают тему экологической катастрофы в Огайо, уверен Франсуа Асселино Фото: REUTERS

Западные журналисты лицемерно замалчивают тему химической аварии в американском штате Огайо, потому что она произошла в Соединенных Штатах, а не в России или Китае. Об этом заявил лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

"Если бы это произошло в России или Китае, наши СМИ круглосуточно осуждали бы халатность Путина и Си Цзиньпина, - написал Асселино в сети микроблогов Twitter. - Но это произошло в США, так что тихо".

Политик выразил мнение, что экологическая катастрофа в Огайо затронет все северное полушарие планеты.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года около 50 вагонов грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в американском штате Огайо. В результате аварии часть вагонов охватило пламя. В 20 из более чем 100 вагонов перевозился винилхлорид. Продукты его горения представляют серьезную опасность для окружающей среды.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила администрацию президента США Джозефа Байдена в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо. Местное население сначала эвакуировали, а затем разрешили вернуться. При этом люди сообщают о плохом самочувствии и гибели животных и рыб рядом с местом аварии.