В конгрессе США объяснили, почему Украина не нападет на Крым

В американском конгрессе считают, что Украина не нападет на Крым Фото: REUTERS

Украина не попытается напасть на Крым, так как существует некий консенсус по этому поводу. Такое мнение выразил член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит в беседе с изданием Politico.

"Я думаю, по большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым", - подчеркнул Смит.

По его словам, стороны понимают, что итогом конфликта станут переговоры, в ходе которых Киев захочет получить некие гарантии безопасности.

Сенатор при этом не стал полностью исключать вероятность, что киевский режим по собственной инициативе попытается отбить Крым у России.

Как ранее писал сайт KP.RU, обозреватель Дэниел Депетрис уверен, что Соединенные Штаты не позволят осуществиться стремлениям президента Украины Владимира Зеленского совершить нападение на Крым, поскольку это грозит вовлечением США в конфликт с Россией.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки Киева попытаться атаковать Крым получат немедленный и крайне жесткий ответ.

Политик подчеркнул, что при осуществлении возмездия в отношении украинских боевиков после их атаки на Крым Москва будет иметь возможность использовать "абсолютно все виды вооружений".